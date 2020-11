Após a vitória em Marselha, o FC Porto iniciou a preparação para o jogo com o Santa Clara, agendado para o próximo sábado nos Açores.



Sérgio Conceição não pôde contar com quatro jogadores. Matheus Uribe fez treino condicionado depois de ter falhado partida da Liga dos Campeões devido a um abcesso nadegueiro enquanto Marcano fez treino condicionado e ginásio. Por seu turno, Mbaye realizou tratamento e ginásio enquanto Pepe continuou o tratamento à lesão no pé.



Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira às 10h30. Hora e meia depois, Conceição faz a antevisão à visita aos Açores. Mais tarde, por volta das 17h30 (hora de Portugal Continental), o FC Porto parte para Ponta Delgada e tem chegada prevista para as 18h40 (hora local).