Os futebolistas Pepe, Iván Marcano e Francisco Conceição, todos em tratamento, foram ausências para o treinador Sérgio Conceição no treino desta terça-feira do FC Porto, no arranque da preparação para a deslocação a Portimão, da 13.ª jornada da I Liga.

Pepe saiu lesionado do encontro da passada quarta-feira ante o Liverpool, na primeira parte, tendo falhado a receção ao V. Guimarães, assim como Francisco Conceição. O jovem extremo foi suplente utilizado em Anfield, para a Liga dos Campeões, mas saiu com queixas físicas, lesionou-se na anca e também não defrontou os minhotos.

Já Iván Marcano, operado ao pé direito na semana passada, para corrigir uma lesão, segue tratamento depois de ter tido alta hospitalar.

Os azuis e brancos, atuais líderes do campeonato com os mesmos 32 pontos do Sporting e mais um do que o Benfica, voltam a treinar às 10h30 de quarta-feira, no Olival.

O FC Porto defronta o Portimonense em Portimão, às 19 horas de sexta-feira.