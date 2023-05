Pepe foi eleito do defesa do mês da Liga em abril.

O capitão do FC Porto recolheu 16,67 por cento dos votos dos treinadores e ficou à frente de Quaresma, do Arouca (15,87%), assim como de Niakaté, do Sporting de Braga, que completou o pódio com 15,08 por cento dos votos.

Durante o mês passado, o internacional português foi totalista nos quatro jogos – quatro vitórias - dos dragões no campeonato.