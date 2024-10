Retirado do futebol há cerca de dois meses, Pepe continua ativo e partilhou um passeio de bicicleta que fez em Seia, na Serra da Estrela.



O antigo internacional português fez o percurso de Seia até à Torre e publicou várias fotografias do percurso. «Corpo, Mente, VIDA. Seia - Torre Serra da Estrela», escreveu o ex-jogador.



Veja as imagens na galeria associada.