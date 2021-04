Figura: Pepe

Versátil… um autêntico faz tudo na equipa do FC Porto. Se na defesa fez o seu trabalho de forma exímia, no ataque acabou por ser decisivo com uma assistência para o golo de Toni Martinez, o primeiro do jogo. Soube defender, mas também soube como subir no terreno e ajudar a equipa no processo ofensivo.

Momento do jogo: Assistência de Pepe só termina com golo de Toni Martinez (19m)

O segundo golo sela as contas do jogo, mas a construção do primeiro é de destacar. Se o tento apontado por Toni Martínez foi precioso por ter ajudado na conquista dos três pontos, a assistência é meio golo. Do meio campo, Pepe fez um passe telecomandado, que só parou no peito do espanhol. Depois foi só rodar e rematar.

Tondela-FC Porto: toda a reportagem do jogo

Outros destaques

Toni Martínez: foi o autor do único golo do encontro, que acabou por ser decisivo para que o FC Porto saísse do Estádio João Cardoso com os três pontos. Destaque para o movimento técnico do avançado espanhol no golo, que depois de uma boa receção de peito, rematou de forma cruzada e potente, para bater Pedro Trigueira.

Taremi: entrou e marcou. O iraniano que foi lançado por Sérgio Conceição nos minutos finais do encontro, mostrou o faro que tem para o golo e não desperdiçou o cruzamento de Otávio para fazer o 2-0. Um golo que selou as contas do encontro, numa altura em que o Tondela estava a equilibrar o jogo.

Otávio: foi peça fundamental no jogo do FC Porto. Apareceu várias vezes na cara de Pedro Trigueira para tentar fazer o golo e foi também o obreiro de algumas das melhores ocasiões dos azuis e brancos.

Ricardo Alves: assumiu o papel de líder do plantel beirão e foi um pilar na defesa do Tondela. Esteve presente em vários momentos cruciais do jogo, ao impedir que o FC Porto conseguisse chegar a zonas mais perigosas, ou até mesmo ao golo.

Rafael Barbosa: ajudou o Tondela a crescer no encontro e apesar de não ter conseguido fazer o gosto ao pé, tentou várias vezes colocar os beirões no marcador. Rapidez e agilidade foram a combinação de Rafael Barbosa para dar dores de cabeça à defesa portista.