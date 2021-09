FIGURA: Petar Musa

O grande responsável pelo desfecho deste domingo no Bessa. Um remate com o pé esquerdo, na área, bateu um até então seguro Samuel, impediu a derrota do Boavista e valeu mais um ponto a uma equipa que, depois da derrota por 3-0 em Barcelos, vai já em quatro jogos consecutivos a pontuar.

MOMENTO: reforços para o empate (90+2m)

No segundo de seis minutos de compensação, um passe de Ntep da esquerda para o meio levou a bola até Petar Musa e a um remate certeiro para o 1-1. Um empate saído de reforços no Bessa.

Boavista-Portimonense: o filme do jogo

OUTROS DESTAQUES

Carlinhos: abriu o marcador com um bom remate em rotação na área perante Hamache, num lance que quase deu os três pontos aos algarvios, não fosse a investida final do Boavista ter dado frutos na compensação.

Pedro Malheiro: soltou-se com o passar do tempo na primeira parte e assinou duas das melhores ocasiões do Boavista nesse período, obrigando mesmo Samuel a uma das defesas mais vistosas e difíceis no encontro.

Lucas Possignolo: exibição aguerrida e competente no setor defensivo do Portimonense, ao lado de Pedrão. Intercetou a bola em lances de potencial perigo do Boavista, ora pelo solo, ora pelo ar.

Bracali: agarrou o Boavista ao jogo e ao resultado com duas boas defesas na segunda parte, a negarem o 0-2 a Ewerton (56m) e a Anderson Oliveira (82m). Decisivo antes do golo do empate.

Sebastián Pérez: passou por ele algum do pulso e consistência que o Boavista apresentou em campo, sobretudo na primeira parte. Tentou dar indicações ao resto da equipa na organização, mas acabou substituído à hora de jogo por Vukotic quando João Pedro Sousa procurava dar sangue novo à equipa.

Fali Candé: assistência para o golo a comprovar a sua propensão ofensiva e um jogo consistente, no global, do lado esquerdo da defesa e no apoio dado ao ataque.