O Belenenses assinalou a preparação para o jogo com o Portimonense, da 31.ª jornada da I Liga, com uma ida ao cinema esta terça-feira. O treinador, Petit, salienta que momentos como este são importantes para o fortalecimento das relações do grupo.

«É um treino diferente, digamos assim. É importante ter coisas diferentes para além do campo. Um cinema, ou ir a uma praia, são coisas nas quais sais do habitat do dia-a-dia do treino e fortalece o grupo. Acabámos o treino, fomos almoçar e ver uma coisa diferente, um filme», explicou Petit, numa conferência de imprensa diferente do habitual.

Os azuis foram até ao centro comercial Oeiras Parque, para ver o filme Mortal Kombat.

Sobre o jogo com os algarvios, na quinta-feira, Petit fala em mais um «extremamente difícil» diante de uma das equipas «mais fortes fisicamente, com jogadores de qualidade». Ainda assim, o técnico diz que o Belenenses quer aproveitar o fator casa.

«Respeitamos sempre o adversário, mas queremos dar continuidade e, se conseguirmos esses três pontos, estaremos perto do objetivo de conseguirmos a manutenção», sublinhou.

Petit disse ainda que os avançados Miguel Cardoso e Cassierra «fizeram os primeiros minutos de treino hoje» - ambos falharam Paços de Ferreira – e espera contar com eles para o Portimonense.

O Belenenses-Portimonense joga-se a partir das 17 horas de quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.