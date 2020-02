O Belenenses somou, pela primeira vez esta época, duas vitórias consecutivas na Liga, ao bater o Marítimo (1-0), com um golo solitário de Licá, uma semana depois de também ter ganho no Bessa por 2-1. No espaço de uma semana Petit ganhou a duas antigas equipas e os «azuis» deram um salto significativo na classificação, ultrapassando Moreirense e Tondela para se juntar aos madeirenses no 12.º lugar.

O jogo começou entretido, com parada e resposta, com as duas equipas declaradamente à procura de um segundo triunfo. O Belenenses com um futebol mais apoiado e a atacar preferencialmente pela esquerda onde mandava a família Varela, com Nilton e Silvestre a combinaram bem na procura de profundidade. O Marítimo respondia com transições rápidas, com pontapés longos à procura de Rodrigo Pinho e, sobretudo, do japonês Maeda, muito disponível ao longo da primeira parte.

Petit manteve a estrutura da equipa que, há uma semana, venceu no Bessa, apenas com o regressado Nuno Coelho a render o castigado Danny, mas com os mesmos princípios. Dois laterais bem adiantados no apoio aos extremos à procura da linha de fundo. O Marítimo também dava preferência ao corredor esquerdo, com Rúben Ferreira, Pelágio e Maeda saiam a jogar sempre que o Marítimo recuperava a bola. No lado contrário, sem Bebeto, José Gomes fez recuar Nanu para a defesa do flanco e lançou o argentino Correa para o apoio ao ataque.

Um Belenenses mais mandão, com mais bola e a pressionar alto, mas as primeiras oportunidades foram para os madeirenses. Um pontapé longo de René, aos 12 minutos, lançou Maeda para a área, o japonês contornou André Moreira e procurou o remate, mas Nuno Coelho recuperou e cortou de cabeça. O Belenenses voltou a carregar logo a seguir, mas passou por mas um calafrio, mais uma vez provocado por Maeda que ultrapassou Nuno Coelho e assistiu Xadas para um remate por cima da trave.

O Marítimo contou ainda com mais uma oportunidade flagrante, com Pelágio a cruzar da esquerda para o remate de Correa junto ao segundo poste, mas foi o Belenenses que chegou ao golo, aos 39 minutos, curiosamente com as armas que o Marítimo estava recorrer. Pontapé longo de Show a lançar Licá que, depois de uma grande receção com a coxa surpreendeu Amir com um remate cruzado. A poucos minutos do intervalo, o Belenenses colocava-se em vantagem.

José Gomes arrisca tudo

O Marítimo procurou reagir logo a abrir a segunda parte, com mais bola e a procurar mais os corredores, com Nanu, que tinha marcado dois golos ao Paços de Ferreira, bem mais ativo sobre o flanco. O Belenenses estava, no entanto, prevenido e regressou para este segundo tempo mais fechado, mas sempre à espreita de uma oportunidade para resolver o jogo em contra-ataque, com Licá e Casierra semore prontos para as transições rápidas.

José Gomes não demorou muito a refrescar o ataque, mudando para um 4x4x2 com as sucessivas entradas de Joel Tagueu, Getterson e Erivado, mas tinha agora pela frente uma linha de oito homens a fechar a área de André Moreira. O jogo seguiu com muita luta, muita entrega, mas poucas oportunidades, tirando um remate de Joel Tagueu de fora da área que passou perto do poste. A última palavra foi mesmo do Belenenses com Marco Matias a falhar o segundo golo apenas com Amir pela frente.

Valeu, assim, o golo solitário de Licá que permite a Petit sair do jogo com um sorriso largo, novamente face a uma antiga equipa.