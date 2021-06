O Belenenses está de volta ao trabalho, dando o pontapé de saída na temporada 2021/22 com um grupo de 26 jogadores. Esta segunda-feira, o grupo apresentou-se para avaliações físicas no Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, em Oeiras.



O médio internacional brasileiro Sandro, o avançado Pedro Nuno (ex-Moreirense) e o médio Rafa Santos (ex-Oriental) foram as maiores novidades no grupo às ordens de Petit.



Por outro lado, Gonçalo Silva não se apresentou, já que ainda não decidiu sobre a proposta de renovação apresentada pelos lisboetas, enquanto o médio Bruno Ramires está a cumprir quarentena obrigatória por ter passado férias no Brasil.



Da época passada, apresentaram-se os defesas Diogo Calila, Danny Henriques, Tomás Ribeiro, Chima Akas e Nilton Varela, os centrocampistas Cafú Phete, Afonso Taira, Yaya Sithole e Afonso Sousa e os dianteiros Francisco Teixeira e Mateo Cassierra.



Alguns jovens futebolistas, que alinharam pelas equipas B e sub-23 na última temporada, foram chamados a integrar a pré-época com a formação principal, sendo eles o defesa direito Jójó, os médios Braima Sambú, Jordan van der Gaag e Rodrigo Ramos e os avançados Gonçalo Agrelos, Luís Mota, Edgar Pacheco e Alioune Ndour.