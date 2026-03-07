Petit, treinador do Santa Clara, quer que a equipa dê uma boa resposta e conquiste os três pontos diante do V. Guimarães, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga. O técnico dos açorianos destaca, ainda, a qualidade da formação de Luís Pinto. O jogo está marcado para as 20h30 de domingo (19h30 nos Açores) e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol:

Equipa preparada para dar uma resposta

«Esperamos que os nossos adeptos nos possam vir apoiar, que possam vir aqui ao nosso estádio porque é um jogo importante para nós. Não decisivo, mas importante, porque a equipa está a assimilar muito o nosso processo e acho que estamos prontos para dar uma boa resposta.»

Para além de não perder, é preciso ganhar

«Vimos de uma série de quatro jogos sem vencer. Com dois empates nos últimos dois jogos. Três jogos fora de casa e um aqui [ndr: em Ponta Delgada]. Mas acho que estamos mais perto de voltar às vitórias. É esse o nosso intuito.»

Análise do adversário

«É um adversário difícil, com qualidade. Durante esta época já ganhou a Taça da Liga. Teve esse mérito. Bem orientada, bem trabalhada, com jogadores de qualidade. Um misto de jogadores jovens e alguma experiência.»

Adaptar a tática à mão de obra disponível

«Tentamos ser mais equilibrados. Tentar jogar mais no campo adversário e jogar mais alto para tentar roubar mais bolas e estar mais perto da baliza do adversário. Baixar um bocadinho as linhas e jogar em transições. Cada treinador tem as suas ideias. Tentámos ajustar muito àquilo que cada jogador pode fazer.»