Petit, treinador do Santa Clara, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota (4-2) frente ao Sporting, a contar para a 18.ª jornada da Liga. O técnico açoriano comentou os lances polémicos de arbitragem.

Santa Clara entrou bem no jogo

«Entrámos bem no jogo, fizemos um golo. Depois temos um lance em que podíamos ter o Gabriel isolado e o fiscal apita falta, quando não existe. Poderíamos fazer o 2-0. Não sabíamos se poderia ser golo, mas não. Mas estávamos dois contra um jogador e acaba por marcar a falta.»

Açorianos conseguiram responder

«O Sporting acaba por chegar ao golo com uma grande penalidade bem assinalada. Depois, em cinco minutos falhámos ali no bloco central, onde devíamos encurtar, onde devíamos ter as linhas mais juntas. O Sporting acaba por fazer 2-1 e o 3-1. Mas conseguimos reagir, fazer o 3-2 na primeira vez, mas o árbitro acaba por anular. Ainda não vi bem o lance, mas ali perto tenho a sensação que não existe falta. E mesmo assim fomos à procura, fizemos o 3-2, arriscámos tudo e o Sporting acaba por matar o jogo.»

Arbitragem

«Frustrado, nunca é bom perder, mas orgulhoso dos nossos jogadores, sabendo que estamos a enfrentar o bicampeão. Mas estivemos na frente, soubemos reagir, mas houve alguns incidentes durante a partida que vamos ter que analisar. Durante a semana toda temos muitos comentadores, muita gente a falar da arbitragem, vejam.»

Santa Clara vinha de uma boa fase

«Vínhamos numa fase boa de três vitórias seguidas e dois empates, cinco jogos sem perder. Sabíamos que íamos apanhar uma equipa com muita qualidade, mas nunca fugimos aos nossos princípios.»