Declarações de Petit, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após o empate (2-2) com o Arouca, na 32.ª jornada da Liga:

Análise ao encontro

«Vínhamos com outro objetivo, que era garantir aqui a permanência. Mas uma primeira parte, onde sofres um golo, onde reages, consegues fazer o golo do empate, onde não tivemos muita bola. O Arouca é uma equipa que gosta de ter bola, gosta de ter posse, mas sem criar muitas situações de perigo.»

«Nós temos ali um golo anulado, que me deixa ainda algumas dúvidas. Tivemos mais algumas aproximações que poderíamos ter definido com melhor critério. E uma segunda parte, completamente diferente, onde temos três claríssimas oportunidades de golo antes da expulsão do jogador do Arouca.

«Não o conseguimos fazer e depois um remate do Arouca na segunda parte e o golo da bola parada, onde nós devíamos ter feito num lançamento dois contra um. Metemos na área e depois, numa transição, acabámos por matar logo a jogada a meio do meio-campo e vamos fazer um canto, onde dá o golo do Arouca.»

«Continuámos, refrescámos a equipa e metemos mais gente na frente e acabámos por ser felizes. É um ponto, mas não era o que nós queríamos, era três, por isso dependemos do nosso trabalho.»

Perda de ímpeto depois da expulsão do Arouca

«Às vezes parece fácil jogar com um a mais. Sabendo que a equipa adversária fica mais solidária, começa a fechar mais os caminhos. Depois há alguma precipitação da nossa parte, mas nós não concedemos oportunidades, a não ser o canto que dá o golo.»

«Nós criamos situações, não definimos da melhor maneira que poderíamos nos corredores criar ali dois contra um ou três contra dois e poder haver cruzamento para a área onde metemos gente fresca que poderíamos finalizar de outra maneira.»

«Mas acho que essas três oportunidades flagrantes que tivemos antes poderiam ter definido. Ir em vantagem nessa segunda parte, fazer o 1-2 e depois ficar mais cómodos em termos de jogar um pouco na transição, sabendo que o Arouca gosta de ter bola, mas sempre a controlar no processo defensivo a nossa equipa. É um ponto, querendo os três, mas às vezes jogar contra dez também não é fácil.»

Lesão do Guilherme Romão

«É uma lesão muscular em princípio, porque, conforme outras equipas, nós também vimos de uma época desgastante. Começou mais cedo com a Conference League, a equipa está a pagar um pouco isso, mas não está um, está o outro. Por isso temos que estar preparados, esperamos recuperá-los bem para o próximo jogo na nossa casa com os nossos adeptos. Esperamos que eles também nos venham apoiar, que é uma final para nós.»

A expulsão perto do intervalo

«Acho que houve uma precipitação do árbitro. Eu nem estava a falar com o 4º árbitro, nem com a fiscal de linha, a Andreia, nem com ele. Estava a falar com o Vasco (Seabra), temos uma amizade longa, somos amigos e estávamos a discutir um com o outro. Faz parte do calor do jogo, mas nada mais que isso.»

«Acho que houve uma precipitação do árbitro, dois amarelos chegavam para cada lado, íamos sentar e estávamos quietos. Agora chegar ali e expulsar os dois, porque estávamos a discutir um com o outro, também faz parte do calor, do ambiente. Ele quer ganhar, eu também, e às vezes tem que haver um equilíbrio da parte dos árbitros.»