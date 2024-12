Petit, treinador adjunto do Rio Ave, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota frente ao Estrela, por 1-0, na 15.ª jornada da Liga:

«Faltou-nos fazer golos. Entrámos bem no jogo, com personalidade, a criar situações de golo. Depois a partir do quarto de hora houve uma quebra da nossa parte.»

«Sabemos que o Estrela da Amadora é uma equipa que ataca bem a profundidade, e tiveram duas chances em que também podiam ter marcado.»

«Depois sofremos um golo de bola parada, mas acho que a segunda parte foi totalmente nossa. Criámos situações, encostámos o Estrela atrás, mas não conseguimos finalizar. Temos de trabalhar melhor a finalização, mas penso que merecíamos mais.»

«O Estrela ataca mais pelo corredor esquerdo, e não estávamos à espera de um triângulo nessa zona que nos surpreendeu. Tentámos corrigir, pressionando e não deixando explorar a profundidade do Nilton, mas creio que tivemos um controlo total do jogo na segunda parte. Saímos daqui tristes e frustrados».