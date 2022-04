Declarações do treinador do Boavista, Petit, à SportTV, após a derrota por 3-0 ante o Sporting, no Estádio do Bessa, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«O Sporting entrou melhor nos primeiros dez minutos, tivemos algumas dificuldades em ajustar ali os três da frente do Sporting, a mobilidade criou alguma dificuldade, com o Edwards a fazer diagonais e depois o Esgaio a aparecer no corredor. Ajustámos e penso que na primeira parte o Sporting tem um remate que o Bracali defende e depois é um erro e nasce o golo. Primeira parte sem muitas oportunidades.»

«Na segunda parte, tentámos ajustar, melhorar e temos logo uma ocasião do Makouta num remate à entrada da área. Depois, sofremos um segundo golo algo caricato e fica mais fácil para o Sporting. Nós a tentar ajustar, com gente nova a jogar, temos estado sempre, em todos os jogos, com algumas dificuldades em fazer um onze. Temos lesões, castigos e torna-se difícil. Não nos queixamos, mas andamos sempre à procura dos melhores onzes e acaba com o penálti. Vamos ter de falar amanhã sobre estes dois últimos jogos, não é isto a nossa imagem.»

[Se as ausências de Musa ou Sebastián Pérez, sem esquecer Sauer, dão para separar dos dois últimos resultados:] «Não são jogadores iguais e também antes do Yusupha ir para o CAN. Penso que os três da frente, Musa, Sauer e Yusupha eram três jogadores que estavam a fazer a diferença, mais o Seba que é um jogador inteligente, dentro das nossas dinâmicas de equipa, com o Makouta, sem dúvida que faziam alguma diferença, mas procurámos sempre dar a melhor resposta e estes jogadores já a deram. Mas é normal que nós, treinadores, queiramos sempre os melhores jogadores e perdemos esses jogadores. Temos de levantar a cabeça, corrigir o que foram estes dois últimos jogos e dar uma imagem diferente com o Moreirense.»

[Manutenção:] «Acima de tudo, temos de saber o clube em que estamos e isto ainda não acabou porque faltavam quatro jogos, agora três, nove pontos em disputa, temos 33 pontos e a ambição deste clube é olhar sempre para cima. Faltam três jogos e isto é para andar, isto ainda não acabou.»