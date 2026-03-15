Petit, treinador do Santa Clara, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo (0-1) sobre o AVS. O técnico diz que a sua equipa teve o controlo do jogo.

Análise ao jogo

«Era importante vir aqui dar continuidade ao que temos feito nos últimos anos. O adversário tinha vindo a crescer nos últimos jogos, em termos de comportamentos, sabíamos que ia ser um jogo difícil, há sempre a esperança, mas formos determinados. Fomos melhores na segunda parte, comparativamente com na primeira, podíamos ter feito golo mais cedo, mas tivemos mais controlo do jogo. Dá responsabilidade e ambição para ir para a terceira vitória seguida».

Vitória fora meio ano depois

«Todas as vitórias são importantes, seja em casa ou fora. As equipas são muito competitivas. O que muda é a mentalidade, há um método diferente de trabalho, os jogadores estão a crescer, não só os que jogam de início, mas também os que entram, o que traz boas dores de cabeça. Agora é respirar um pouco, descansar, e preparar já o próximo jogo».

Calendário

«Olhamos para o próximo jogo, para o que fazemos no treino e no que podemos crescer. Vemos aquilo que podemos melhorar enquanto equipa, sabemos que o próximo adversário, o Gil, está a fazer uma boa campanha. Será um bom jogo, agora é respirar».