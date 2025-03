Declarações do treinador do Rio Ave, Petit, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, após a derrota por 3-2 ante o Benfica, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

«Tinha dito aos jogadores que normalmente uma equipa que joga a Champions, nos primeiros 20 minutos quer acelerar o jogo, para depois gerir o marcador. Tivemos dificuldade, o Benfica conseguiu circular a bola. Começámos a baixar mais, com dificuldades no nosso corredor direito, algumas diagonais, o Benfica criou essas situações, teve mais cantos e mais chegadas. Nós, quando ganhámos bola, tivemos dificuldade em sair com algum critério, o Benfica reagia à perda de bola.»

«Ao intervalo, tentámos corrigir e entrámos com o segundo golo, um penálti. Para mim há uma falta sobre o Clayton. Depois, a equipa conseguiu chegar ao 2-2, foi o mais difícil e, numa transição nossa, num passe mal feito – podíamos ter definido de outra maneira – há uma sucessão de erros da nossa parte e o Benfica acaba por chegar ao 3-2, mata o jogo. Alguma infelicidade, alguma imaturidade da nossa parte.»

[Se era difícil fazer mais e melhor:] «Foi uma entrada forte do Benfica, com caudal ofensivo forte. Nestes jogos, as oportunidades que temos, temos de matar. O Benfica acaba por fazer dois golos, houve uma reação fantástica da nossa parte, não é fácil chegar ao 2-2, mas depois não soubemos gerir. A nossa equipa é jovem, lançámos dois meninos de 18 anos, falta alguma experiência, mas é o projeto do clube. Queremos evoluir e crescer.»

[Paragem para as seleções:] «Por um lado, feliz. Temos cinco a seis jogadores nas seleções, o Demir [Tiknaz] foi, pela primeira vez, à seleção principal [ndr: da Turquia], mais alguns. Gostamos sempre de ter todos nesta pausa, mas os que estão nas seleções têm feito um bom trabalho. O Clayton vai estar castigado [ndr: foi expulso e falha o Casa Pia], mas vamos trabalhar. Temos Casa Pia, Sporting, Boavista… temos de focar-nos com os que estão aqui e trabalhar ao máximo.»