Declarações do treinador do Boavista, Petit, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 2-1 frente ao Famalicão, em jogo da 25.ª jornada da I Liga:

«Resultado injusto por aquilo que foi o jogo. Na primeira parte tivemos o controlo. Não tivemos oportunidades claríssimas, mas tivemos muitas aproximações que podíamos ter definido de outra forma. Cruzamentos, remates, sempre a controlar o jogo. O Famalicão tem um remate de longe. Não demos muitas hipóteses ao Famalicão. Na segunda parte entrámos melhor, criámos aquela situação [Yusupha], uma perdida a dois metros da baliza que não podemos falhar. Quando um jogo está um bocado amarrado, temos de matar essas oportunidades, ser mais agressivos na hora da finalização.»

«Depois, de seguida, num cruzamento nosso, levamos com uma transição num pontapé do guarda-redes, que dá a grande penalidade, em que temos dois contra um e esse erro custou-nos caro, dá a grande penalidade e o golo e, logo de seguida, passados dois minutos, um cruzamento, em que o Bruno vai a aliviar e mete no jogador que faz o 2-0. A equipa abanou um bocadinho.»

«Tentámos mudar, reagimos, conseguimos fazer o 2-1. Depois, temos mais duas ou três situações em que podemos chegar à igualdade. Penso que o empate já era curto, com a derrota… Penso que é um jogo injusto. Podíamos ser mais intensos na primeira parte, mas não é fácil quando há um bloco mais baixo e conseguir penetrar essa linha do Famalicão. Tristes, ver o que cometemos de erros e trabalhar sobre isso nestes 15 dias.»