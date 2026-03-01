Petit, treinador do Santa Clara, em declarações na conferência de imprensa após o empate (2-2) com o Tondela, a contar para a 24.ª jornada da Liga. O técnico dos açorianos afirmou que a equipa merecia outro resultado, mas acabou por pagar caro pelo erro.

Pecou-se na finalização

«Foi um jogo em que poderíamos ter levado algo mais daqui. Num erro nosso […] o Tondela cria a situação e depois num lançamento lateral onde acaba por haver um penálti e o Tondela a meter-se em vantagem no marcador sem ter feito muito, após os nossos dois erros, mas nós com mais bola e com mais remates na primeira parte e também com um grande golo pelo Gabriel [Silva]. Poderíamos ter finalizado de outra maneira e na segunda parte o mesmo. O Tondela sempre à procura do erro e nós a tentar criar situações de golo.»

Equipa merecia outro resultado

«Por aquilo que fizemos ao longo dos 90 minutos, pela posse de bola, pelas situações que tivemos acho que podíamos ter levado outro resultado. Quando não consegues ganhar o importante também é não perder, mas acho que foi essa capacidade de a equipa sempre reagir ao compromisso, não baixar os braços, conseguiu reagir e conseguiu chegar ao golo do empate por duas vezes.»

Paga-se caro pelo erro

«Estamos tristes, porque queríamos algo mais em termos de pontos, mas satisfeitos pelo comportamento, pela atitude, por aquilo que os jogadores tentaram fazer dentro de campo e é um ponto. Quando estás num bom momento, quando falhas, não acontece nada. Quando estás numa fase menos boa, ao mínimo erro pagas caro.»