Esta sexta-feira, Petit, treinador do Rio Ave, garantiu que a equipa está preparada para «uma boa resposta» na receção ao Sporting, da 18.ª jornada da Liga, e manter a «invencibilidade caseira».

«Estamos num bom momento, tanto no campeonato, como na Taça, e é importante manter esse equilíbrio. Vamos defrontar um adversário de grande qualidade, uma equipa forte, candidata ao título, mas estamos preparados para dar uma boa resposta e dar continuidade ao que temos feito em nossa casa, que tem sido uma fortaleza», referiu em conferência de imprensa.

Numa série de 20 jogos consecutivos sem perder em casa (um ano e três meses), no Estádio dos Arcos, o Rio Ave quer dar «continuidade» a esse registo.

«É uma marca que já vem de trás, mas que queremos dar continuidade a esse registo. É também um feito de todas as pessoas do clube e dos nossos adeptos. Sabemos que o Sporting é uma equipa difícil de defrontar, mas temos de acreditar nas nossas capacidades para manter esta marca», destacou.

«Sabemos que vamos ter momentos com menos bola e aí precisamos de ter personalidade. O Sporting joga muito entrelinhas, ataca a profundidade, mas olhámos também sobre o que podemos fazer. Temos que entrar com garra e com atitude», partilhou.

Frente a Rui Borges, Petir nunca perdeu na Liga (uma vitória e dois empates). Agora espera continuar com esse registo e resgatar os três pontos: «O sistema que usa é praticamente o mesmo de quando treinava o Vitória de Guimarães ou o Moreirense. Apresenta equipas com uma pressão forte e muito bem trabalhadas ofensivamente. Mas temos de pensar mais no que podemos fazer para ficar com os três pontos», analisou.

O Rio Ave entra em campo com algumas ausências, começando pelo castigado Clayton, o lesionado Jonathan Panzo e João Muniz, emprestado pelos leões

Este sábado, às 18h, o Rio Ave recebe o Sporting. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.