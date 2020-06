Figura: Petkovic impenetrável

Determinante! Basta lembrar aquele lance já em tempo de compensação em que cortou uma bola de Dyego Sousa, com selo de golo, sobre a linha fatal. Antes disso, travou um duelo desigual, com Grimaldo e Rafa pela frente. Sentiu muitas dificuldades sempre que cedeu espaços a Rafa, mas a verdade é que, na maior parte das vezes, jogou em antecipação, com uma marcação cerrada, que não permitia ao seu oponente carregar no acelerador. Esteve sempre muito em jogo, uma vez que o Benfica, também com Grimaldo, carregava mais sobre a sua ala. Destaque ainda para um corte em carrinho a anular um remate de Vinícius.

Momento: Rafa ao quadrado

O mais irreverente e o mais rápido do Benfica esteve perto de marcar por duas vezes, a abrir cada uma das partes. Dois lances que podiam ter mudado o cariz do jogo. A primeira oportunidade foi, talvez, a mais flagrante, a tal que Cláudio Ramos defendeu com a ponta da bota. A segunda, a abrir a segunda parte, Rafa voltou a procurar a sorte, com um remate cruzado, com a bola a passar perto do poste. O extremo esteve sempre muito ativo no jogo, conseguindo muitas vezes espaço nos corredores para cruzar, mas raramente encontrou correspondência na zona de finalização.

Outros destaques:

Cláudio Ramos

Com uma defesa no limite logo a abrir o jogo, o experiente guarda-redes do Tondela mostrou desde logo que ia ser protagonista no jogo. E foi mesmo, com mais uma mão cheia de defesas, umas mais difíceis do que outras, mas sem bem colocado no caminho da bola, particularmente nos pontapés de canto, depois de uma primeira ameaça de Jardel.

Weigl

Erro de casting. Bruno Lage procurou reabilitar o médio alemão nesta retoma da competição, mas o médio acrescentou pouco à equipa, tal como, aliás, Gabriel. Duas peças demasiado fixas que até participavam na construção do jogo ofensivo, mas depois arriscavam pouco na área contrária.

Pizzi

Irreconhecível. Um remate, um cruzamento e pouco mais. Um dos jogadores mais determinantes do Benfica esteve longe do que já demonstrou esta época e a equipa ressentiu-se disso mesmo.

Jardel

O experiente capitão recuperou o lugar no eixo da defesa e até podia ter carimbado o regresso com glória, com uma cabeçada que passou a rasar o poste. Teve pouco trabalho a nível defensivo e procurou esticar a equipa com passes longos para Rafa e Vinícius.

Taarabt

Jogou mais adiantado ao lado de Vinícius, onde já tinha jogado, mas esta noite descaiu muitas vezes para os flancos, onde até conseguiu criar alguns desequilíbrios, mas depois faltou no apoio direito ao ponta-de-lança.