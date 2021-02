A FIGURA: Cafu Phete

Com um terreno tão pesado como aquele em que se tentou jogar nesta tarde no Jamor, a força do médio do Belenenses fez diferença. Muito importante nas recuperações de bola e fundamental na ajuda ao ataque. Foi ele que sofreu o penálti que permitiu a Miguel Cardoso marcar o golo que decidiu a partida e que valeu três importantes pontos ao Belenenses.

O MOMENTO: VAR leva Miguel Cardoso para a marca de penálti (68)

Se na primeira parte a qualidade do jogo já não tinha sido boa, a segunda arrastava-se numa toada ainda mais pesada. O jogo resolveu-se da única forma que parecia possível: numa bola parada. Mais propriamente, num penálti marcado por Miguel Cardoso depois de o VAR ter alertado o árbitro para uma falta de Rochez sobre Cafu Phete.

OUTROS DESTAQUES

Tomás Ribeiro

Marcou o primeiro golo da partida, tentou marcar novamente na segunda parte e foi extremamente eficaz a defender, que é a principal missão de um central. Deixa cda vez menos dúvidas de que está a fazer-se um bom central neste Belenenses.

Kalindi

O corte que fez em cima da linha de golo a fechar a primeira parte, após remate de Miguel Cardoso foi decisiva para o Nacional ir para o descanso com um empate no resultado. Dos que mais correu ao longo da partida.

Chico Ramos

Uma formiguinha de trabalho, num pantanal. Belo jogo do médio do Nacional na luta com dois adversários muito mais possantes.