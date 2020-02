Figura: Phillipe Sampaio

Marcou o único golo de um jogo com poucas oportunidades o que de si só o elevam a um patamar mais elevado que os restantes jogadores. No golo soube estar no sítio certo e ter frieza no erro de Ricardo Ferreira para faturar. A defender foi mais um a ajudar, não permitindo muitas veleidades aos adversários.

Momento: fifía de Ricardo Ferreira desbloqueia o jogo (11m)

Ao minuto 11, uma grande fífia de Ricardo Ferreira deu origem ao golo da vitória do Tondela. A bola, saída na sequência de um canto, parecia controlada pelo guarda-redes do Portimonense, que a largou para os pés de Philipe Sampaio, quando na descida chocou com Lucas Possignolo. Um erro com influência no resultado.

OUTROS DESTAQUES

Bruno Costa

O reforço que chegou do FC Porto bem tentou esticar o jogo ofensivo da sua equipa, mas a manta é curta e faltaram elementos mais adiantados que dessem continuidade. Tecnicamente é dos mais evoluídos do Portimonense, mas faltou-lhe, claramente, melhor companhia.

Moufi, Yohan Tavares, Filipe Ferreira e Pité

Destaque coletivo para a coesão defensiva do Tondela. O marroquino Moufi foi importante ao não deixar Aylton Boa Morte, que tem sido dos melhores do Portimonense nos últimos jogos, brilhar, Yohan Tavares formou uma dupla sólida com Philipe Sampaio e Filipe Ferreira, na 1ª parte, e Pité, na 2ª, fecharam bem o corredor esquerdo.