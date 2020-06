As urnas fecharam às 19h00 deste domingo, depois de 8.480 sócios do FC Porto terem exercido o direito ao voto ao longo de dois dias. Foi o ato eleitoral mais concorrido do século XXI e um nítido contraste com a votação de 2016, em que participaram apenas 2.403 sócios. Ou seja, menos do triplo dos votantes desta eleição.



Ficou por bater o recorde absoluto, estabelecido em 1988. Na primeira luta eleitoral travada depois de chegar à presidência do FC Porto, Pinto da Costa teve a oposição de Martins Soares, com 10.731 a exercerem o direito de voto.



Jorge Nuno Pinto da Costa (Lista A), Nuno Lobo (Lista B) e José Fernando Rio (Lista C) são os candidatos à presidência do clube portista, enquanto Miguel Brás da Cunha lidera a lista D, candidata ao Conselho Superior.



Os resultados devem ser conhecidos já depois das 22h00.