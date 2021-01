FIGURA: Pizzi

Fez uma assistência e foi, porventura, o mais regular em campo, na procura da vitória do Benfica. O cruzamento para o 1-0 de Chiquinho é precioso. Procurou dar a dinâmica ofensiva que, a espaços, foi faltando com mais vinco às águias, sobretudo após o 1-0, em busca da dilatação da vantagem que acabou por não surgir. Fê-lo quer em lances de bola corrida, quer em lances de bola parada. Acabou inglório, tal como para a equipa.

MOMENTO: cabeça de Rochez para o empate (48m)

Após um canto do lado esquerdo do ataque, a bola entrou com um cruzamento curto para a área e Gorré conseguiu ter espaço para armar um segundo cruzamento, que acabou com a astúcia e inteligência de Rochez a cabecear em queda, perante João Ferreira e Svilar, na pequena área. O golo do hondurenho ditou o empate final no Estádio da Luz.

OUTROS DESTAQUES

Chiquinho: titular pela primeira vez esta temporada na Liga, assinou também o seu primeiro golo em 2020/2021 no campeonato, com o toque de cabeça que abriu o marcador, aos 14 minutos, já depois de ter visto um golo ser-lhe anulado. Teve uma excelente primeira parte, embora não tenha conseguido manter os índices exibicionais na segunda.

Rochez: depois de uma primeira parte em que não apareceu com evidência no ataque do Nacional, abriu a segunda parte com o golo do empate. Já tinha marcado ao FC Porto para a Taça de Portugal, voltou a marcar a um dos grandes e, desta vez, valeu mesmo um ponto à equipa de Luís Freire.

Pedrinho: entrou aos 62 minutos e, em cerca de meia hora, sobretudo logo após ter entrado em campo, notou-se uma melhoria substancial, embora efémera, da dinâmica atacante da equipa. Proporcionou dois lances bons, um deles a acabar com um remate perigoso de Gonçalo Ramos, além de um ou outro dote técnico que sobressaiu em lances individuais.

Rui Correia: foi um batalhador no centro da defesa do Nacional, tendo, de forma direta, cortado um lance decisivo perante Seferovic ao minuto 83. Passou algumas dificuldades físicas, foi aguentando, cumpriu, mas acabou mesmo por ter de ser substituído após esse lance com o suíço, consequência de uma exibição, não brilhante, mas muito voluntariosa e que ajudou a um ponto.

Gorré: foi dos que mais tentou dar alguma vida ao ataque na primeira parte, como provaram duas ou três arrancadas pelo corredor esquerdo, uma delas com remate à figura de Svilar, aos 33 minutos. Acabou por fazer a assistência para o golo do empate final de Rochez, ao minuto 48.

Taarabt: tal como Pedrinho, entrou para jogo, mais tarde, aos 77 minutos. Também deu mais fôlego e frescura à equipa, tentou visar a baliza, mas também não foi a sua noite de eficácia.