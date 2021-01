Após o empate no Dragão, vários jogadores do Benfica assinalaram o resultado e a exibição com mensagens nas redes sociais.



O espanhol Grimaldo, autor do golo dos encarnados frente ao FC Porto, considerou que a equipa «merecíamos muito mais». Jan Vertonghen corrobora da opinião do lateral-esquerdo enquanto Vlachodimos escreveu apenas «continuamos».



Por último, Pizzi também não quis deixar passar o momento em branco e deixou uma mensagem na história do Instagram.



A mensagem de Grimaldo: