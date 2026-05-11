O médio português Pizzi, que representa o Estoril, anunciou o final da carreira profissional de futebolista esta segunda-feira, aos 36 anos de idade.

Num vídeo publicado na sua conta oficial nas redes sociais, Pizzi explica o fim de ciclo depois da época 2025/26 devido às «dores na anca» que se arrastam há seis anos.

«Vou retirar-me como jogador profissional de futebol, não foi uma decisão fácil e, talvez, a mais difícil da minha carreira. Infelizmente, há seis anos que jogo com dores intensas na anca e, apesar de ter feito vários tratamentos, esta é uma condição que me impede de ser o Pizzi que todos conheceram», referiu.

Entre agradecimentos a colegas de equipa, treinadores e restantes profissionais com quem se cruzou, Pizzi diz-se «um privilegiado por ter vivido momentos e sonhos que um dia pareciam impossíveis». Pizzi, que foi internacional português, também destacou «a emoção de ouvir o hino e de representar um clube ao peito», as «amizades» e «memórias» e deixou igualmente um agradecimento pelo acompanhamento de familiares e amigos ao longo da carreira.

Pizzi despede-se oficialmente dos relvados no Estoril-Benfica, num duelo contra o clube mais impactante da sua carreira. «O meu último jogo será contra o Benfica e conto com o vosso apoio uma última vez, neste jogo que tem um significado tão especial para mim. Despeço-me dos relvados, mas não do futebol, porque o futebol continuará sempre a fazer parte da minha vida», finalizou.

Natural de Bragança, onde fez quase toda a formação no GD Bragança, tendo também passado pela formação do Mãe d’Água, Pizzi (que também alinhou nos juniores do Sporting de Braga), começou por jogar como sénior no GD Bragança, passando depois por Ribeirão, SC Covilhã, Paços de Ferreira, Sporting de Braga, Atlético de Madrid, Espanhol, Benfica, Basaksehir, Al Wahda, APOEL e Estoril.

Por clubes, conquistou quatro Ligas portuguesas, três Supertaças, três Taças da Liga e uma Taça de Portugal, além de uma Liga Europa. Também venceu uma Liga das Nações por Portugal.