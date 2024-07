Pizzi terminou a ligação ao Sporting de Braga, mas o internacional português tem propostas para continuar na Liga. O médio, que em outubro completa 35 anos, admitiu negociações com o AVS, que subiu ao principal escalão.

«Tive proposta do AVS, mas é um tema que ainda está em cima da mesa. Também tive [propostas] de vários clubes aqui em Portugal. Daqui a uma ou duas semanas já saberão o meu futuro», disse Pizzi, em declarações no Canal 11.

«Estou a analisar as propostas, a ver o que é melhor para mim e a minha família. Tenho propostas do estrangeiro e bastantes aqui de Portugal», apontou ainda o jogador, que quer jogar mais alguns anos. «Nunca fui um jogador com lesões. Sinto-me bem e preparado para um novo desafio. É escolher e tomar uma decisão em prol do que é bom desportivamente e para a família.»

Na última época, o médio disputou 44 golos pelo Sp. Braga e marcou quatro golos, tendo anotado outras tantas assistências.