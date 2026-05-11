São 717 jogos oficiais a nível sénior, 17 anos de carreira profissional, 13 títulos coletivos e outros tantos individuais. Pizzi teve uma carreira recheada que chega ao fim na última jornada do campeonato, contra o Benfica.

O anúncio foi feito pelo mesmo nesta segunda-feira, com um vídeo em que o jogador do Estoril percorre alguns momentos saudosos da longa carreira, com o Benfica em destaque.

A publicação mereceu uma avalanche de mensagens de ex-colegas de Pizzi, tanto em clubes como na Seleção Nacional, em que o médio jogou 17 vezes.

Eduardo Salvio, Bruno Fernandes, Éder, João Mário, Grimaldo, Chiquinho ou William Carvalho são alguns dos ex-colegas que mostraram carinho nas redes sociais. Percorra as mensagens na GALERIA acima.