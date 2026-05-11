Liga
Há 10 min
«Posso chorar?»: ex-colegas de Pizzi enchem-no de mensagens de carinho
São inúmeras as felicitações ao jogador do Estoril pela «bonita carreira» que fez, como diz Bruno Fernandes
DS
São inúmeras as felicitações ao jogador do Estoril pela «bonita carreira» que fez, como diz Bruno Fernandes
DS
São 717 jogos oficiais a nível sénior, 17 anos de carreira profissional, 13 títulos coletivos e outros tantos individuais. Pizzi teve uma carreira recheada que chega ao fim na última jornada do campeonato, contra o Benfica.
O anúncio foi feito pelo mesmo nesta segunda-feira, com um vídeo em que o jogador do Estoril percorre alguns momentos saudosos da longa carreira, com o Benfica em destaque.
A publicação mereceu uma avalanche de mensagens de ex-colegas de Pizzi, tanto em clubes como na Seleção Nacional, em que o médio jogou 17 vezes.
Eduardo Salvio, Bruno Fernandes, Éder, João Mário, Grimaldo, Chiquinho ou William Carvalho são alguns dos ex-colegas que mostraram carinho nas redes sociais. Percorra as mensagens na GALERIA acima.
Continuar a ler
TAGS: Liga Pizzi Estoril Benfica Bruno fernandes
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS