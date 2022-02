O Benfica negou, num comunicado assinado pelo advogados, ter cometido quaisquer ilegalidades que envolvam Bruno Paixão. A SAD encarnada diz que, no âmbito do processo Saco Azul, nunca foi confrontada com o nome de Bruno Paixão.

«No âmbito do referido processo nunca a Benfica SAD ou os seus representantes legais foram confrontados com quaisquer factos que envolvessem o nome do Senhor Bruno Paixão e/ou quaisquer acusações de corrupção desportiva», escrevem os advogado Rui Patrício, Paulo Saragoça da Matta e João Medeiros.

De acordo com o clube encarnado, as diligências do processo Saco Azul já foram concluídas, aguardando-se agora o despacho final do processo.

Ainda sobre esse mesmo processo, o Benfica avança que os seus representantes foram confrontados exclusivamente com índicios de fraude fiscal, mas o Ministério Público abandonou a tese inicial de branqueamento de capitais.

A SAD encarnada reagiu assim a uma notícia avançada pela CNN Portugal que dá conta de um pagamento suspeito de uma empresa do saco azul dos encarnados ao antigo árbitro Bruno Paixão.