A SAD do FC Porto emitiu um comunicado, esta quinta-feira, confirmando que decorreram buscas nas suas instalações e no Olival.



Segundo explicam os dragões, a investigação que tem como objeto um teste à covid-19 realizado por um jogador do plantel antes de uma viagem ao estrangeiro. A identidade do futebolista que alegadamente viajou para o estrangeiro infetado com covid-19 não foi, porém, revelada.



O emblema portista sublinha ainda que «colaborou com a Justiça na recolha de todos os elementos solicitados para a investigação em curso».



Lembre-se que as diligências, que decorrem nas regiões do Algarve e do Porto, decorrem a partir de um inquérito dirigido pelo DCIAP e contam com a participação de um magistrado Judicial, magistrados do Ministério Público e elementos da UNCC, da Polícia Judiciária.

A operação, intitulada de «COVID Free», conta ainda com a colaboração de elemento do INSA – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge para pesquisa, análise e eventual apreensão de documentação e outra matéria probatória, a ser posteriormente analisada



O comunicado do FC Porto:

A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem informar que no dia de hoje, 20 de Maio de 2021, decorreram buscas nas suas instalações e no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no âmbito de uma investigação que tem por objecto o resultado do teste à COVID-19 necessário para a viagem realizada em Janeiro de 2021 por um jogador do seu plantel principal.



A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, como sempre, colaborou com a Justiça na recolha de todos os elementos solicitados para a investigação em curso.



Porto, 20 de Maio de 2021.