O Farense arrancou esta semana a pré-época com vista ao regresso à I Liga portuguesa de futebol, ao fim de 18 anos de ausência. O plantel já disponível para o treinador Sérgio Vieira já realizou exames médicos e tem 14 jogadores confirmados, mas os treinos só iniciam na próxima semana.

Para a nova época transitam pelo menos 12 jogadores do grupo que garantiu a subida: o guarda-redes Hugo Marques, os defesas Bandarra e Cássio, os médios Filipe Melo, Bura, Lucca, Fabrício Isidoro e Ryan Gauld, os extremos Fábio Nunes, Alvarinho e Hugo Seco e o avançado Patrick. O médio Pedro Simões e o extremo Ângelo Taveira, emprestados respetivamente a Esperança de Lagos e Louletano, estão de volta e vão integrar os trabalhos de pré-época.

O emblema algarvio, que ainda não anunciou reforços, poderá ainda, na fase inicial de preparação, integrar jogadores da equipa satélite (Farense 1910) e dos juniores.

De acordo com fonte da SAD, ainda não há data confirmada para o arranque dos treinos na próxima semana, numa pré-época que vai ser dividida entre o campo de futebol Sousa Uva, em São Brás de Alportel, bem como no Estádio do Algarve. Em cima da mesa está ainda um possível estágio na região.

Além da avaliação clínica dos atletas com contrato, a primeira semana de trabalho conta também com testes de despistagem à covid-19 a toda a estrutura do futebol profissional.