FIGURA: Bukia

Fez uma assistência para golo, o do 3-0, numa boa jogada em que combinou com Pedro Moreira para assistir André Silva. O congolês que já passou pelo Vila Real e pelo Boavista foi um verdadeiro irrequieto na frente de ataque do Arouca e deu muito trabalho ao Rio Ave no capítulo das marcações, desequilibrando a organização defensiva dos de Vila do Conde por várias vezes. De resto, foi um dos que tornou o corredor direito do Arouca letal.

MOMENTO: entrada de rompante de Velázquez a dobrar a diferença (58m)

Pode dizer-se que foi um golo marcante no jogo. Embalou o Arouca para uma exibição ainda melhor e incapacitou, também por mérito da equipa de Armando Evangelista, um Rio Ave que tinha de fazer pela vida. O central ficou na área ofensiva para aparecer entre os dois centrais contrários, a desviar nas costas de Aderllan e em antecipação a Borevkovic com o pé direito, assinando aos 58 minutos o 2-0.

Arouca-Rio Ave: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES

Sema Velázquez: o central venezuelano que já tinha estado no Arouca entre 2015 e 2017 na I Liga esteve imperial em todos os sentidos. Defendeu a sua baliza, mostrando grande coesão ao lado de João Basso. E atacou a outra, ao assinar o 2-0 que foi muito custoso para o Rio Ave, perto da hora de jogo.

Thales: jogo de grande entrega pelo corredor direito, quer no capítulo ofensivo, quer no defensivo. Fez duas assistências, para os dois primeiros golos, de Pité e de Sema Velázquez.

Meshino: tentou de alguma forma mexer com o ataque do Rio Ave, mas também não fugiu muito ao registo de espiral negativa que se apoderou da equipa, sobretudo após o 2-0.

Pité: teve de sair forçosamente ao intervalo, mas antes brindou o Arouca com o golo do 1-0, aos 43 minutos, num remate colocado de pé esquerdo para o fundo da baliza. Marcante.

André Silva: o brasileiro que representou o Rio Ave entre 2017 e 2019 selou o resultado final contra a antiga equipa, chegando aos dez golos esta temporada. Contributo fundamental para dar números à eliminatória, que tornam a missão do Rio Ave ainda mais desafiante para a segunda mão.