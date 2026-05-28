O Casa Pia mostrou esta quarta-feira preocupação com a segurança nas imediações do Estádio Municipal de Rio Maior antes do duelo decisivo frente ao Torreense, que vai definir a última vaga na I Liga.

Em comunicado, o emblema lisboeta revelou ter solicitado à GNR um reforço do perímetro de segurança, depois de ter recebido informação sobre a possível deslocação de um elevado número de adeptos do Torreense sem bilhete. O pedido, segundo o clube, acabou por não avançar.

O Casa Pia garante que não se opõe ao apoio dos adeptos visitantes, mas entende que uma concentração junto ao estádio «não reúne as condições adequadas de segurança».

Depois do 0-0 em Torres Vedras, a decisão fica guardada para a noite desta quinta-feira em Rio Maior. O Casa Pia luta pela permanência na I Liga e o Torreense tenta regressar ao principal escalão mais de 30 anos depois, após a conquista inédita da Taça de Portugal diante do Sporting.

O Casa Pia-Torreense tem início marcado para as 20h e será acompanhado AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

