Casa Pia pede reforço de segurança antes da «final» com o Torreense
Clube lisboeta teme concentração de adeptos visitantes sem bilhete nas imediações do estádio em Rio Maior
O Casa Pia mostrou esta quarta-feira preocupação com a segurança nas imediações do Estádio Municipal de Rio Maior antes do duelo decisivo frente ao Torreense, que vai definir a última vaga na I Liga.
Em comunicado, o emblema lisboeta revelou ter solicitado à GNR um reforço do perímetro de segurança, depois de ter recebido informação sobre a possível deslocação de um elevado número de adeptos do Torreense sem bilhete. O pedido, segundo o clube, acabou por não avançar.
O Casa Pia garante que não se opõe ao apoio dos adeptos visitantes, mas entende que uma concentração junto ao estádio «não reúne as condições adequadas de segurança».
Depois do 0-0 em Torres Vedras, a decisão fica guardada para a noite desta quinta-feira em Rio Maior. O Casa Pia luta pela permanência na I Liga e o Torreense tenta regressar ao principal escalão mais de 30 anos depois, após a conquista inédita da Taça de Portugal diante do Sporting.
O Casa Pia-Torreense tem início marcado para as 20h.