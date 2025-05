O sorteio dos play-off entre o 16.º classificado da Liga e o 3.º da II Liga, bem como o do 16.º classificado da II Liga e o 3.º classificado da fase de subida na Liga 3, vai realizar-se na sexta-feira, dia 9, confirmou a Liga.

Em comunicado, esta quarta-feira, a Liga indica que o sorteio, que vai definir a ordem dos jogos, realiza-se a partir das 15 horas, no Auditório do Arena Liga Portugal, no Porto.

O play-off entre o 16.º classificado da Liga e o 3.º da II Liga vai apurar o futuro desses dois clubes em 2025/26: se a Liga, se a II Liga. O mesmo se aplica ao play-off entre o 16.º classificado da II Liga e o 3.º da Liga 3.

Quem é que ainda pode vir a jogar o play-off?

Na Liga, ainda é matematicamente possível que Estrela, Boavista, AVS e Farense possam vir a jogar o play-off com o 3.º classificado da II Liga, que por sua vez ainda pode ser, à partida para a 33.ª jornada, Tondela, Vizela, Alverca ou Torreense.

Já o play-off II Liga/Liga 3 ainda poderá ser disputado, do lado da II Liga, por Portimonense, FC Porto B, Paços de Ferreira ou UD Oliveirense. Da Liga 3, o play-off ainda é possível para Sporting B, Belenenses, Varzim, Fafe, Atlético CP e Amarante.