Por Sebastião Imaginário

Momento: quem para João Correia?

Minuto 68, segundo golo do Chaves. João Correia ganhou uma bola à entrada do meio campo, arrancou por ali fora, combinou com Batxi, invadiu a área, tirou dois adversários do caminho e rematou certeiro, com tudo o que tinha, para o fundo da baliza. Um golo que duplicou a tranquilidade do Chaves.

Figura do Jogo: capitão João Teixeira deu o exemplo

Foi o capitão do Chaves que abriu caminho para a vitória da equipa da casa. João Teixeira voltou a trazer a magia do seu futebol ao Desportivo de Chaves. Depois de ter estado ausente nos últimos cinco jogos do campeonato, devido a lesão, o médio voltou a espalhar o seu perfume e a equipa voltou apresentar bom futebol.

Outros destaques:

Alexsandro

Não contou com o apoio do capitão Rocha, mas foi um pilar importante no eixo da defesa dos transmontanos.

Rodrigo Conceição

Foi sempre o mais inconformado do conjunto de Moreira de Cónegos, mas não teve o devido apoio da sua equipa.