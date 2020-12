Sebastian Coates destacou a relação especial que mantém com Paulinho, o roupeiro do Sporting, desde que chegou ao Sporting, há cinco anos. Numa entrevista ao podcast ADN de Leão, o central uruguaio fala das suas origens, da relação familiar, dos filhos, da vida em Portugal, mas é quando fala de Paulinho que se mostra mais emotivo.

«Para mim o Paulinho representa o Sporting. Desde que cheguei aqui que o vejo a trabalhar com um sorriso e bom-humor. É engraçado, faz toda a gente rir. Gosto muito dele», conta o capitão dos leões.

O central recorda o primeiro contato que teve com o carismático roupeiro do Sporting e de um cumprimento especial que os dois mantêm desde o primeiro dia em que se conheceram. «Logo no primeiro dia em que cheguei ele cumprimentou-me de uma maneira e ficou para sempre. É uma pessoa especial, sempre há procura dos sorrisos dos outros e isso ajuda muito os jogadores, sempre bem-disposta», acrescentou.

Uma entrevista animada em que o central começa por recordar a infância no Uruguai e as origens escocesas da parte do pai, neto de um escocês que embarcou de Liverpool para Montevideu já no século passado. Depois conta também como conheceu a mulher e fala dos filhos Santiago e Felipe, este último, de três anos, já nascido em Portugal.

A chegar aos trinta anos, Coates diz que também começa a pensar no futuro para lá do futebol. «Quando chegas aos 30 começas a pensar que na vida, o futebol vai acabar. Aos 29 anos ainda não pensas nisso [risos]. Mas começas a pensar nisso, até porque tens mais experiência quer no clube, quer no campo e vejo as coisas de maneira diferente. É a vida», atirou ainda.