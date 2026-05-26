A Polónia divulgou a lista de convocados para dois duelos de preparação com a Ucrânia e a Nigéria. Entre os eleitos estão três jogadores do FC Porto.

Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Oskar Pietuszewski foram chamados pelo selecionador Jan Urban. O extremo tem apenas dois jogos pela seleção, enquanto Bednarek e Kiwior são escolhas habituais.

Robert Lewandowski também foi chamado. A Polónia joga com a Ucrânia no dia 31 e com a Nigéria no dia 6 de junho. Os polacos não se apuraram para o Mundial 2026.