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Há 30 min
FC Porto: trio de dragões chamado à seleção da Polónia
Polacos têm em vista duelos de preparação com Ucrânia e Nigéria
DS
Polacos têm em vista duelos de preparação com Ucrânia e Nigéria
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A Polónia divulgou a lista de convocados para dois duelos de preparação com a Ucrânia e a Nigéria. Entre os eleitos estão três jogadores do FC Porto.
Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Oskar Pietuszewski foram chamados pelo selecionador Jan Urban. O extremo tem apenas dois jogos pela seleção, enquanto Bednarek e Kiwior são escolhas habituais.
Robert Lewandowski também foi chamado. A Polónia joga com a Ucrânia no dia 31 e com a Nigéria no dia 6 de junho. Os polacos não se apuraram para o Mundial 2026.
POWOŁANIA 🇵🇱— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 26, 2026
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie oraz mecze z Ukrainą (31.05) i Nigerią (03.06). pic.twitter.com/6B0LgkAtMK
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