FIGURA: Jackson Porozo

Estreou-se a marcar pelo Boavista no empate no Estádio do Dragão e, este sábado, marcou o golo que valeu três importantíssimos pontos ao Boavista na luta pela permanência na I Liga. Foi esforçado e solidário na defesa, ao lado de Adil Rami e Chidozie, contribuindo atrás e à frente para um desfecho feliz.

MOMENTO: o golo de Porozo (71m)

Após um canto do lado direito, Samuel defendeu a soco, Sebastián Pérez aproveitou a sobra, colocou a bola na área em jeito de remate, tendo o esférico ainda sofrido um desvio decisivo de Porozo para o fundo da baliza.

Boavista-Portimonense: o filme do jogo

OUTROS DESTAQUES:

Rami: se a experiência vale pontos, aí está ela. Foi, porventura, um dos melhores jogos do central francês, campeão do mundo em 2018, de xadrez ao peito. Desde cedo entregou-se com tudo ao jogo, assinando vários cortes importantes na defensiva, pontuando uma boa exibição ao lado de Rami e Porozo, o autor do golo. Nota final para o grande esforço, após um canto a favor do Portimonense em que Samuel subiu à área: saiu com ela e guardou-a, ganhando segundos preciosos até ao apito final.

Aylton Boa Morte: criou algumas das transições mais perigosas do Portimonense na primeira parte, manteve o esforço na etapa complementar, mas foi em vão. Os algarvios acabaram por sair derrotados e sem o objetivo já garantido.

Sebastián Pérez: bom jogo do médio, que esteve perto do golo a abrir a segunda parte e voltou a aparecer em zona certa no lance que dita o golo de Porozo. Presente, importante, ativo e decisivo no momento que dita o triunfo.