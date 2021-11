Após um dia de folga, o plantel do Sporting voltou esta quarta-feira ao trabalho com oito indisponíveis.



Pedro Porro, Coates e Luís Neto prosseguiram o tratamento às respetivas lesões e não estiveram às ordens de Amorim. O técnico dos leões não contou ainda com Matheus Nunes e João Palhinha (Portugal), Pablo Sarabia (Espanha), Manuel Ugarte (Uruguai) e Gonçalo Inácio (Portugal sub-21), jogadores que se encontram ao serviço das respetivas seleções.



Para colmatar as ausências dos internacionais, Ruben Amorim chamou João Goulart, Tiago Rodrigues, Lucas Dias, Hevertton Santos, Edson Silva, José Marsà, Vando Félix, Gonçalo Costa, Gilberto Batista, Edu Pinheiro e Geny Catamo aos trabalhos da equipa principal.

Os campeões nacionais voltam a treinar esta quinta-feira, às 10h00, em Alcochete.