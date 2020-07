Figura: Helton Leite

Sofreu dois golos, mas esteve quase a evitá-los. No primeiro ainda tocou na bola antes de entrar, num desvio de cabeça de Willyan. No segundo, adivinhou o lado do penálti de Lucas Possignolo. Contudo, mesmo com a derrota, evidenciou-se noutros lances, provando que é um dos bons guardiões desta I Liga. Brilhou com defesas aos cinco minutos, num remate cruzado de Lucas Fernandes (9m) e numa tentativa intencional de Júnior Tavares desviada para canto. Na segunda parte, em dois lances seguidos, foi ao solo para mandar para canto um remate de Júnior Tavares e, na sequência, defendeu por instinto um cabeceamento de Vaz Tê.

Momento: minuto 40, Lucas Possignolo marcou o 2-0 do Portimonense e deu vantagem preciosa aos algarvios:

Momento importante para a equipa de Paulo Sérgio, que alargou para dois golos o avanço no marcador para a segunda parte, permitindo boa margem para gerir até final e obter uma importante vitória, que faz depender apenas de si a permanência no principal campeonato nacional.

OUTROS DESTAQUES

Júnior Tavares: Com Paulo Sérgio, o brasileiro pegou de estaca na equipa e tem feito por merecer esse estatuto de titular. O médio é um trabalhador, nunca vira a cara à luta e disputa cada lance como se fosse o último. Ocupa bem os espaços, não deixa o adversário jogar e quando pode não enjeita o remate. Esteve perto de marcar, mas Helton Leite não estava para aí virado e negou as intenções.

Tabata: está nos dois golos. No primeiro marcou o canto para a cabeça de Willyan e no segundo foi derrubado na área, quando se preparava para visar a baliza, lance que resultou na grande penalidade convertida por Lucas Possignolo. Atravessa grande momento de forma e tem sido decisivo para a recuperação classificativa do Portimonense.

Aylton Boa Morte: pela fantástica jogada que deu origem à grande penalidade merecia figurar entre os mais influentes do jogo. Passou pelo meio de dois adversários e serviu Tabata, que foi derrubado. Mas fez mais. Foi um velocista no seu corredor e carrilou muito jogo ofensivo.