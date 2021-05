Entre elogios ao Belenenses, adversário desta ronda, no Jamor, Paulo Sérgio lamentou excesso de jogos consecutivos nesta fase decisiva do campeonato.



«Vamos à procura de conquistar os três pontos, sabendo que não será uma tarefa fácil, perante um adversário bem organizado e que sofre poucos golos», começou por dizer, em conferência de imprensa, antes de criticar a calendarização da Liga.



«Tem sido uma tarefa árdua, com muita densidade de jogos nesta fase do campeonato. Termos menos dias para recuperar entre jogos, influencia o rendimento da equipa e isso tem-se sucedido em nosso prejuízo nas últimas quatro jornadas», lamentou.



Apesar do ciclo terrível de jogos, o treinador dos algarvios elogiou a resposta dada pela equipa.



«Acho que vamos, outra vez, dar uma boa resposta com o Belenenses SAD, mas gostaríamos de ter mais um ou dois dias, de forma a preparar melhor o jogo», sublinhou.



Paulo Sérgio frisou que o Portimonense vai ao Jamor «com a ambição de conquistar os três pontos, um passo importante para atingir o objetivo» da permanência.

«Sabemos que não será uma tarefa fácil, porque o adversário tem demonstrado muita segurança defensiva e, ao mesmo tempo, [mostra-se] muito perigoso no contra-ataque», apontou.



O Portimonense defronta o Belenenses sem Dener, castigado e Luquinha, lesionado. Em sentido contrário, Willyan e Fali Candé estão de regresso após suspensão.

O Belenenses-Portimonense joga-se esta quinta-feira, às 17h00, no Jamor.