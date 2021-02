Beto, jogador do Portimonense, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 2-0 em Alvalade, em jogo da 20.ª jornada da Liga:



«Acho que fizemos um bom jogo. Iniciámos bem o jogo, mas tivemos o azar... Demos os golos ao Sporting. Eles não criaram assim tanto. Tentámos ajustar e ir à procura do resultado, mas não conseguimos. Fica a nota do bom trabalho da nossa equipa. Queremos continuar assim.»



«O Sporting tem uma defesa muito bem trabalhada. Ainda assim, conseguimos criar oportunidades, mas não concretizei. Só o trabalho nos vai permitir concretizar mais as nossas oportunidades.



«Tirámos muitos aspetos positivos do jogo. No entanto, temos é de corrigir os erros para não os cometermos no próximo jogo. Agora vamos procurar voltar às vitórias já no jogo seguinte.»