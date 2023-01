Depois de dois jogos sem triunfos, o Boavista não deu hipóteses ao Portimonense, venceu por 4-2 e igualou o Vitória no oitavo lugar da Liga. Uma vitória justíssima – o conjunto algarvio foi presa demasiado fácil para a pantera.

Sem triunfos em 2023, o Portimonense apresentou-se no Bessa fechado, à espera de aproveitar uma saída rápida ou uma segunda bola para chegar à baliza de Bracali. Foi, sem surpresa, que os axadrezados assumiram o jogo paticamente desde o apito inicial.

Apesar do domínio territorial, o Boavista sentiu dificuldades em furar a muralha de camisolas amarelas. As primeiras brechas na muralha do Portimonense surgiram aos 25 minutos, mas Agra falhou depois de erro de Kosuke (o primeiro de muitos). Pouco depois, Ricardo Mangas perdeu duas boas oportunidades enquanto Ibrahima Camará atirou ao poste.

A pantera vivia o melhor momento no encontro. O primeiro golo a favor da equipa da casa parecia uma questão de tempo. Por outro lado, o Portimonense limitava-se a resistir e aqui e ali, pasme-se, teve a ousadia para chegar à frente ainda que sem criar situações de perigo.

O que o Boavista desperdiçou no primeiro tempo, não falhou na etapa complementar. Logo aos cinco minutos, Yusupha aproveitou um excelente cruzamento de Malheiro para quebrar a resistência contrária. A pantera continuou insaciável e tardou três minutos a chegar a novo golo por Bruno Onyemaechi depois de uma falha de Kosuke.

Justiça, por fim.

No entanto, o Portimonense conseguiu reentrar na partida no primeiro remate enquadrado que realizou à baliza de Bracali. Marcou Moufi, servido por Klismahn – sem que os algarvios tenham feito muito por consegui-lo.

Depois de três golos em cinco minutos, o ritmo frenético terminou. Voltou a monotonia até Onyemaechi agitar novamente a partida com um cruzamento «venenoso» que Sasso atirou para a bancada. O Bessa suspirou de alívio no quarto hora final quando Ricardo Mangas, depois de um erro tremendo na construção do Portimonense, fez o 3-1.

O Boavista continuou a dispor de oportunidades para chegar à goleada. Kosuke ainda travou uma tentativa de Gorré, mas nada pôde fazer quando Yusupha surgiu isolado. O bis do avançado da Gâmbia trouxe justiça ao marcador, justiça essa que o golo de Estrela fez questão de retirar.

O 4-2 deixa o Boavista a sorrir e o Portimonense a coçar a cabeça. O conjunto de Paulo Sérgio não vence há seis jogos e tem o Santa Clara, equipa que está em zona de play-off, a escassos seis pontos.