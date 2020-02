O treinador do Portimonense, Bruno Lopes, fez neste sábado a antevisão da partida com o Sporting, que chega num momento em que ambas as equipas atravessam momentos menos positivos.

O técnico dos algarvios, porém, desvaloriza e defende que o que se passa fora do relvado não afeta os jogadores dos leões.

«Não acredito num mau momento do Sporting, que é um clube enorme. O que se passa fora do campo não afeta os jogadores lá dentro. Nós também não estamos a atravessar o momento que queríamos», disse, comentando os oitos jogos consecutivos sem vencer e as três derrotas consecutivas do Portimonense.

«Podemos fugir à linha de água [em caso de vitória] e é isso que queremos. Sabemos que na pior das hipóteses podemos cair para o último lugar, mas não estamos a pensar nisso», continua o técnico reafirmando a ambição da sua equipa.

«Vamos com o intuito de meter um ponto final nesse ciclo menos positivo. Sabemos que é difícil, mas temos a nossa qualidade e o processo está cada vez melhor assimilado pelo grupo», acredita.

Já sobre o facto de ir defrontar um clube que perdeu um jogador chave no mercado de inverno, Bruno Lopes até realça que isso tornou a preparação para o jogo mais difícil.

«Sem o Bruno Fernandes o Sporting é menos previsível porque não depende de apenas um jogador, torna-se uma equipa mais dinâmica.»