O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares ao técnico do Portimonense, Paulo Sérgio, e ao diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, na sequência de duas participações disciplinares da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).



A participação disciplinar da APAF no que refere ao treinador dos algarvios tem por objeto «declarações proferidas em órgão de comunicação social sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes da arbitragem, lê-se no comunicado.



De resto, a base da participação disciplinar da APAF contra Francisco J. Marques é a mesma e respeita a «declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem», refere a mesma nota.



O organismo informa ainda que os dois processos foram enviados à Comissão de Instrutores da Liga no passado dia 18 de março de 2021.