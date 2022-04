Lucas Possignolo foi anunciado como reforço do Zhejiang Greentown, clube que vai disputar a próxima edição da Superliga chinesa.



O defesa de 27 anos vai deixar o emblema algarvio depois de oito temporadas, período no qual disputou 208 encontros. O brasileiro era, inclusive, um dos capitães da equipa de Paulo Sérgio.



O Portimonense, de resto, ainda não confirmou oficialmente a saída de Lucas Possignolo para a China. A confirmar-se a saída do central, será a segunda saída no este mês plantel depois de Lucas Fernandes ter ingressado no Botafogo.