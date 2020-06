O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, quer evitar que os algarvios «andem com o credo na boca à procura de dar a volta ao resultado» frente ao Santa Clara, como aconteceu na necessária recuperação ante o Benfica, que deu empate (2-2) após desvantagem de dois golos.

«Quer com o Benfica, quer com o Sp. Braga [derrota por 3-1, 6 de março], complicámos as coisas com as faltas de concentração e uma atitude menos audaz, menos aguerrida desde o primeiro minuto, o que nos fez correr no segundo tempo, atrás do prejuízo», lembrou o técnico, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

Por isso, Paulo Sérgio pediu aos jogadores concentração e «uma postura consistente» para procurar a vitória ante o Santa Clara, dando sequência à vitória ante o Gil Vicente e ao empate frente ao Benfica, que reanimou os algarvios na luta pela permanência. «Tivemos uma boa semana de trabalho, com uma ótima resposta dos atletas. É isso que dá confiança para pensarmos que vamos preparados para competir pelos pontos em disputa», referiu.

«Sabemos que vamos ter uma tarefa difícil, pois vamos defrontar uma boa equipa, bem trabalhada, consistente e com bons jogadores. Estamos otimistas em conseguir trazer os três pontos», assegurou, sublinhando que a equipa «está mais competitiva e positiva». «Espero que se dê continuidade a isso, desde o primeiro minuto de cada jogo», rematou.

O Portimonense, 17.º classificado com 20 pontos, a cinco dos lugares de permanência, defronta o Santa Clara na Cidade do Futebol, a partir das 19 horas desta terça-feira.