Para o último dia da Liga ficou guardado a luta pela permanência. Portimonense, Tondela e Vitória de Setúbal jogam pela sobrevivência na Liga (19h30) e o Maisfutebol vai estar em cada um dos estádios para lhe contar tudo, minuto a minuto.



A formação beirã é a que tem as contas mais simples. O conjunto de Natxo apenas precisa de pontuar em Moreira de Cónegos para festejar a continuidade na Liga. No entanto, até pode perder se um dos adversários diretos, Vitória ou Portimonense, não vencer.



Tal como o Tondela, o Vitória depende apenas de si para confirmar a presença na Liga 2020/21. Um triunfo na receção ao Belenenses garante sempre a permanência. Se os sadinos fizerem pior resultado do que o Portimonense, então estão despromovidos.

Quer isto dizer que a equipa algarvia até pode garantir a permanência com um empate, se o Vitória for derrotado. Se estiver dependente do Tondela, então tem de ganhar e esperar uma derrota da equipa beirã (teria vantagem no confronto direto).



Será, portanto, um domingo de decisões.

O que precisa o Tondela para ficar na Liga:

- pontuar frente ao Moreirense ou esperar que V. Setúbal OU Portimonense não vençam

O que precisa o Vitória de Setúbal para ficar na Liga:

- vencer o Belenenses OU esperar que o Portimonense não vença

O que precisa o Portimonense para ficar na Liga:

- vencer o Desp. Aves e esperar que V. Setúbal OU Tondela sejam derrotados, ou então empatar e esperar por uma derrota sadina