Tal como Sérgio Conceição, também Paulo Sérgio abordou a discussão entre ambos no relvado durante o jogo. De resto, os dois treinadores por pouco não se agrediram.



«O que se me oferece dizer é pedir desculpa aos meus jogadores e pedir desculpa a todos em geral. É a primeira vez na carreira que sou expulso e isso diz tudo. Uma coisa que digo sempre aos jogadores é para não se deixarem ir na emoção. E eu cometi esse erro. Como tal, tenho de lhes pedir desculpa. E fico-me por aí. O resto, acho que as imagens são esclarecedores e morre aí. Não tenho mais nada a dizer sobre isso», referiu, na conversa com os jornalistas após o jogo.