O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, quer uma equipa a inverter a imagem deixada no jogo da jornada anterior, em Braga, pedindo «concentração máxima» para levar a melhor sobre o Belenenses, na 11.ª jornada da I Liga.

«Estamos tristes connosco pela resposta que demos em Braga e há que inverter essa imagem. Precisamos de estar com muita concentração e ter muito respeito pelo adversário, para somarmos os três pontos e ultrapassar esta sequência de duas derrotas», disse o treinador dos algarvios, na antevisão à partida.

Para Paulo Sérgio, os azuis têm uma equipa que junta muito o bloco e que defende bem, procurando depois explorar o erro adversário «com um ataque eficaz à profundidade». Por isso, o Portimonense «não poderá cometer erros». «Temos de ser uma equipa na busca do golo, mas que não se desequilibre e [ndr: que esteja] atenta para não cometer erros que promovam transições, porque o perigo vem daí», frisou.

O técnico da equipa de Portimão indicou que não vai poder contar com Achraf Lazaar, Willyan e Ewerton.

O Portimonense, sexto classificado com 14 pontos, recebe o Belenenses, 14.º com oito pontos, às 18 horas de sábado, no Estádio Municipal de Portimão. António Nobre é o árbitro do encontro, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.